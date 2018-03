Goleada Barça, Mou batte Conte, clamoroso flop del Lipsia

Il riassunto delle gare del week-end dei principali quattro campionati europei.



La Liga (25°giornata) – Con un perentorio 6-1 al Girona la capolista Barcellona tiene ad un buon +7 di vantaggio l’Atlético Madrid che batte in trasferta 5-2 il Siviglia di Montella. Dietro la squadra di Simeone è sempre emozionante il duello per la terza piazza fra il “piccolo” Valencia e il “ricchissimo” Real Madrid, con i valenciani che resistono al terzo posto (grazie al 2-1 sulla Real Sociedad), nonostante il 4-0 casalingo delle merengues sull’Alaves. Al quinto posto invece sale il Villarreal, che approfitta del ko del Siviglia e lo sorpassa vince 1-0 sul Getafe grazie a un gol di Enes Unal in apertura.

FA Premier League (28°giornata) – In attesa del City che sfiderà stasera in casa l’Arsenal, lo United accorcia a -13 le distanze dai cugini di Manchester grazie al 2-1 in rimonta sul Chelsea (gol di Willian, Lukaku e Lingard). Della debacle dei blues ne approfittano il Liverpool per allungare in terza posizione (vittoria 4-1 ad Anfield sul West Ham) e il Tottenham per sorpassare i londinesi e conquistare la quarta piazza (1-0 in casa del Crystal Palace). In coda buon pareggio per 2-2 del Newcastle sul campo del Bournemouth ma con rimpianto, gli uomini di Benitez erano in doppio vantaggio (doppietta di Gayle) fino a 9 minuti dalla fine e avrebbero quasi definitivamente staccato la zona a rischio.

1. Fußball-Bundesliga (24°giornata) – Rallenta ma non si ferma la marcia trionfale del Bayern Monaco che clamorosamente pareggia in casa contro l’Hertha Berlino; i bavaresi allungano a +20 sul secondo posto occupato dal Borussia Dortmund (che stasera sfida in casa l’Augsburg) e dallo Schalke 04 che vince lo scontro diretto con il Leverkusen per 2-0 e lo sorpassa. In caduta libera l’RB Lipsia che dopo aver perso contro l’Eintracht Francoforte (sconfitto anch’esso in questo turno 1-o dallo Stoccarda), perde 2-1 in casa contro il Colonia ultimo in classifica: esclusa l’eliminazione del Napoli, è un periodo difficile per la squadra della Red Bull.

Ligue 1 (27°giornata) – Sempre inarrestabile e stellare il cammino del PSG che vince 3-0 sul Marsiglia (in gol anche Cavani) e allunga a 14 punti il vantaggio sul Monaco, che pareggia 3-3 in casa del Tolosa. I biancorossi restano al secondo posto e allungano di un punto il vantaggio sul terzo posto occupato proprio dal Marsiglia, e mantengono inalterato a +5 il vantaggio sul quarto posto del Lione (bloccato in casa 1-1 dal St.Etienne). Brutta sconfitta casalinga per il Nantes di Ranieri, la squadra del tecnico romano perde 1-0 con l’Amiens e viene raggiunta al sesto posto dal Montpellier (0-0 a Strasburgo).

