Grassani: “Younes colto da amnesia contrattuale, lo aspettiamo il 1°luglio”

Il legale rappresentante del Napoli ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni dell’emittente radiofonica crc.

“Non ci sono novità su Younes, non so nemmeno se è vera la notizia che abbia nominato un avvocato per rivedere il contratto firmato col Napoli, sarebbe però curioso. La sua firma è arrivata con il suo procuratore e un successivo scambio di pec, sa bene cosa ha firmato e il rapporto contrattuale con noi è validissimo dal prossimo 1°luglio. Il contratto è già stato depositato, forse il calciatore è stato colto da amnesia, inoltre non è annullabile in quanto non esistono firme false o false rappresentazioni. La strategia dell’avvocato mi sfuggirebbe.

Il calciatore ha firmato con il Napoli in modo molto consapevole, nessun ripensamento anche perchè non si può interrompere un contratto per questo motivo e in modo unilaterale. Aspettiamo il calciatore il 1°luglio a Napoli, poi se ci saranno offerte magari le prendiamo in considerazione, chissà.



Perchè non si è più concretizzato l’affare a gennaio? perchè serviva il consenso della sua squadra, ovvero l’Ajax, e il consenso non è arrivato. Dal 1° luglio il calciatore sarà nostro e non abbiamo bisogno del consenso di nessuno”.



Comments

comments