Grassi-gol e vittoria, la Spal riapre ufficialmente la lotta-salvezza

Il centrocampista di proprietà del Napoli è il match-winner del primo anticipo del 27°turno.

Con un gol di Alberto Grassi al 48′, la Spal batte il Bologna per 1-0 ed è per la prima volta – in attesa del Crotone – fuori dalla zona retrocessione in questa stagione. La squadra ferrarese ha vinto meritatamente il derby emiliano, con una gara attenta e al tempo stesso senza esclusione di colpi: ben 9 cartellini gialli e due rossi (Gonzalez al 10′ e Mattiello al 93′).

La vittoria della Spal aumenta la “macchia” della lotta per non retrocedere e richiama dentro anche squadre mai colpite da preoccupazioni in tal senso: su tutte il Sassuolo agganciato in classifica, ma anche Chievo Verona e Cagliari adesso con soli 2 punti in più rispetto agli emiliani.

