Grassi nel mirino di Milan, Fiorentina e altri due club di Serie A

Alberto Grassi sta per archiviare una stagione molto importante a livello personale che il diretto interessato spera coincida con la salvezza del suo attuale club.

Il centrocampista classe ’95 è in prestito con diritto di riscatto a favore della Spal e controriscatto per il Napoli. E ci sono possibilità in crescita che diventi un uomo mercato: il suo profilo piace al Milan nel restyling che prevede almeno due-tre investimenti a centrocampo (i rossoneri hanno seguito anche Jankto, nel mirino dell‘Arsenal, e Dembelé per ora in scadenza nel 2019 pur avendogli il Tottenham propostogli il rinnovo). Ma non soltanto il Milan perché Grassi è un profilo in evidenza nella lista della Fiorentina, oggi più defilate Udinese e Bologna.

Fonte: alfredopedulla.com

