Grave infortunio per Milik: quattro mesi di stop

Pessime notizie per il Napoli: l’attaccante polacco Arek Milik si è gravemente infortunato durante l’ultimo impegno della sua Nazionale.

Nella gara, valevole per la qualificazione ai prossimi Mondiali, vinta dalla Polonia in trasferta in Danimarca con il risultato di 3-2, il centravanti ha riportato la rottura totale del legamento crociato anteriore del ginocchio destro.

Accasciatosi al suolo al 35′, Milik è rientrato in campo, per poi essere sostituito all’intervallo: il problema inizialmente non sembrava così grave, ma gli esami hanno confermato la brutta notizia. Per il polacco si prospetta uno stop di almeno quattro mesi.

