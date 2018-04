Graziani: “Napoli stanco e sfortunato dopo un cammino straordinario”

Ciccio Graziani ha parlato ai microfoni di Radio Marte del momento difficile della stagione del Napoli.

“Che sta succedendo al Napoli? Succede che siamo alla fine della stagione, c’è stanchezza, usura fisica e si creano meno occasioni. Manca lucidità e brillantezza in vari giocatori chiave ed è normale che sia così, perché il Napoli ha fatto un cammino straordinario. Sarri ha sempre insistito su certi titolari e ora sono logori. Crea meno occasioni, è prevedibile e non è neppure tanto fortunato, come nell’occasione di Milik. Forse se il polacco avesse tirato di piatto sul primo palo, Donnarumma non ce l’avrebbe fatta. In ogni caso bene fa Sarri a puntare su di lui contro l’Udinese, perché Mertens al momento è al 40% e Milik dopo il rientro è al top della forma”.

Comments

comments