Graziani: “Tifo Napoli, spero non diventi vittima di se stessa”

Ciccio Graziani ha rilasciato un’intervista a Radio Marte.

“Dal punto di vista del gioco il Napoli contro la Roma non può rimproverarsi nulla tranne qualche errore di troppo individuale come quello di Mario Rui. Io spero che il Napoli non diventi vittima di se stessa perché la Roma è stata brava e fortunata ma gli Azzurri sono stati in partita fino alla fine. Spero che vincano lo scudetto e che questo sia stato solo un piccolo incidente di percorso. Il Napoli dovrà superare altri 3 esami, la partita delle partite contro la Juventus e poi Inter e Milan fuori casa. Ma sono fiducioso, può farcela, non devono mollare proprio adesso”.

A cura di Sabrina Fiorenzano.

