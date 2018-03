Graziano: “In Nazionale molti giocatori dovranno farsi perdonare”

Mirko Graziano, giornalista della Gazzetta, è intervenuto a Radio Marte

” Insigne e Jorginho saranno titolari contro l’Argentina. Il 4-3-3 appare il modulo ideale per molti giocatori italiani. Ventura ha avuto le sue colpe ma in campo vanno sempre i giocatori e contro quella Svezia si doveva vincere anche senza allenatore. Immobile dovrà farsi perdonare qualche goal e Verratti un’ammonizione assurda ed inutile nella gara d’andata contro la Svezia già da diffidato. Jorginho ha una grande occasione anche se adesso nel suo ruolo non c’è molta concorrenza, ha bisogno di un centrocampo strutturato. Io probabilmente sbaglierò ma non vedo bene la coppia Jorginho- Verratti, forse contro l’Argentina che gioca a calcio si ma già contro l’Inghilterra no, non è una coppia di peso” .

Comments

comments