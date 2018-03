Il Giornalista, è intervenuto a Radio Marte

“ Il Napoli gioca a memoria e dà poche speranze di vittoria alle altre squadre italiane. L’Inter è acciaccata, ferita, ma fisicamente è molto forte non dimentichiamo che all’andata ha dato fastidio al Napoli. Tecnicamente però è una squadra che non ha molte risorse e per me si doveva intervenire sul mercato a gennaio, cosa che non è accaduta ed ora si trova in difficoltà . L’Inter difficilmente sarà tra le prime quattro del campionato” .

