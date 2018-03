Guai per il Milan, la proprietà cinese in seria crisi finanziaria

Mentre il Milan risale la classifica, le notizie che arrivano dalla Cina preoccupano i tifosi.

Secondo quanto riportato da ‘Il Corriere della Sera’ in un’inchiesta a firma di Milena Gabanelli e Mario Gervini, infatti, la Shenzhen Jie Ande, la holding dell’imprenditore che ha acquistato il club rossonero, sarebbe alle prese con grossi guai finanziari.

Sempre secondo ‘Il Corriere’ la Shenzhen Jie Ande, già insolvente al momento dell’acquisto, sarebbe stata raggiunta da un ordine arrivato dal tribunale del distretto di Futian: “Vendete all’asta il 2 febbraio” sull’Ebay cinese. Questo perché la holding di Yonghong Li non avrebbe restituito un prestito concesso dalla Jiangsu Bank. I 60 milioni di euro di valore delle quote sarebbero dovuti andare a ripagare i debiti con le banche.

Pochi giorni fa, inoltre, la China Securities Regulatory Commission, l’equivalente della Consob di Pechino, avrebbe comunicato l’avvio di indagini per presunti illeciti sul mercato commessi dalla holding che si chiama “Shenzhen Jie Ande”, poiché avrebbe tenuto nascoste per mesi la sentenza e l’insolvenza.

Fonte: ilsole24ore

