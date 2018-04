Guardiola: “Raiola mi chiama cane ma due mesi fa mi ha offerto Pogba e Mkhitaryan”

Pep Guardiola risponde a Mino Raiola che poco tempo fa lo aveva accusato di essere un codardo ed un cane e lo fa nella conferenza stampa prima del derby di Manchester.

“Questa persona due mesi fa è venuta ad offrirmi Mkhitaryan e Pogba, affinché venissero a giocare con noi al Manchester City. Sì, esatto, proprio due mesi fa. Io non sono quel tipo di persona che deve proteggere i suoi giocatori, ma non può portare i suoi giocatori da me come si fa con un cane”. Il paragone con un cane non è bello. Deve rispettare i cani”.

