Guardiola sanzionato per un messaggio politico

Il tecnico del City non ha mai nascosto le sue idee sulla situazione catalana e del suo Paese.

L’allenatore spagnolo in forza al Manchester City è stato deferito e messo sotto inchiesta da parte della Football Association, la federcalcio inglese.

Come riporta l’Ansa, Guardiola, stando a quanto proclamato dal massimo vertice calcistico inglese, in varie occasioni avrebbe indossato, in partita e in conferenza stampa, un nastrino con i colori della Catalogna. Ciò a sostegno dell’indipendenza e per le persone che, dopo il referendum, sono state imprigionate.

Quel nastrino dai colori giallo e rosso stile “Senyera” (la bandiera della Catalogna) sarebbe “un chiaro messaggio politico” che è vietato dalle regole. Da parte del tecnico dei “Citizens”, al momento, non ci sono commenti.

A cura di Daniele Arcella

