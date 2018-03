Gulácsi: “Vogliamo battere il Napoli giovedì. Reina? un amico importante”

Il portiere del Lipsia ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.



“Stiamo vivendo un buon periodo in campionato, miglioriamo gara dopo gara e siamo contenti. L’Europa League è importante per noi, dopo l’esperienza in Champions vogliamo fare bene nella seconda coppa europea, vogliamo qualificarci e quindi dobbiamo battere il Napoli però sappiamo che è molto difficile.

In Germania sappiamo bene cos’è il gruppo azzurro, ha un gioco bellissimo e tanti campionato. Ho conosciuto Reina ai tempi del Liverpool, ero la sua riserva e siamo amici, tutt’ora ci sentiamo, è stato molto importante nella mia carriera. Serie A? oggi sto benissimo a Lipsia ma in futuro non si può mai sapere. Leno? è un ottimo portiere proprio come Reina”.

