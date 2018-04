Gullit: “La Juve vincerà lo Scudetto. Napoli in ritardo in classifica”

A sei gare dalla fine del campionato, la corsa Scudetto è ancora aperta ma Ruud Gullit è convinto che alla fine a vincere sarà la Juventus.

L’ex giocatore ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport, ecco alcuni passaggi: “Non conosco molti giocatori del Milan perché in Olanda non si vedeno le partita della Serie A. Però leggo che ci sno dei giovani interessanti.

Milan? Se sarà difficile conquistare un posto in Champions League può vincere la Coppa Italia. I nuovi cicli hanno bisogno di una vittoria, anche in un torneo non importantissimo, per trovare slancio. Il problema è che in finale c’è la Juventus. I bianconeri sono forti e credo che conquisteranno un altro scudetto. Il Napoli che sembra un avversario molto temibile è in ritordo in classifica”.

