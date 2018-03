György Garics: “Napoli, attento al Lipsia: vuole stupire in Europa”

L’ex calciatore azzurro, attualmente all’Imolese, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli.



“Il Lipsia è una squadra molto conosciuta in patria, ancora poco nel resto d’Europa. Faranno molto bene ancora perchè dietro hanno un’azienda importantissima come la Red Bull, ed io lo so benissimo perchè ho giocato in Austria in un club con la stessa proprietà. C’è un progetto bellissimo a Lipsia, che li ha tirati su dalla terza serie all’Europa, uno stadio nuovissimo tirato su in pochissimo tempo, ha dei mezzi e tanto calore anche per i tifosi che nell’est Germania sono calorissimi. Il Napoli dovrà stare attento perchè il Lipsia farà di tutto per continuare l’avventura europea”.

