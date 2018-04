Marek Hamsik, capitano del Napoli, tramite il proprio sito ufficiale ha commentato il pareggio di ieri contro il Milan.

“Siamo stati più pericolosi del Milan, abbiamo avuto le nostre occasioni ma senza segnare è impossibile vincere. Peccato. Ci tengo, però, a ringraziare i tifosi che erano con noi, da oggi torneremo a pensare al campo e al prossimo match con l’Udinese. Il tricolore? La matematica non ci dà ancora per sconfitti, restano in palio 18 punti e lotteremo fino alla fine”.

