Hamsik a Bergamo: sarebbe un’assenza storica, ecco il perché

Se dovesse saltare la partita con l’Atalanta, il capitano azzurro interromperebbe una striscia di 105 partite consecutive giocate in campionato.

L’ultima volta in cui Hamsik non ha giocato in Serie A risale al 4 Aprile 2015 quando il Napoli di Benitez affrontò la Roma subendo una pesante sconfitta per 1-0.

Oltre a quest’ultimo dato statistico, ad esprimere l’importanza del capitano è il fatto che il centrocampista slovacco è diventato il miglior marcatore del Napoli nelle ultime nove giornate di campionato con 4 gol segnati.