Hamsik: “Ci crediamo e non molliamo. Non sarà facile per la Juve”

Marek Hamsik, capitano del Napoli, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli.

Scudetto, campionato e le prossime gare, tutti i temi toccati dal centrocampista.

Queste le sue parole: “Non molliamo nulla, dobbiamo crederci fino alla fine anche perché la Juventus ha due trasferte difficili.

Il campionato ci dà ancora dei punti in palio, ci sono ancora delle gare da giocare. Se arrivaimo a 100 punti è Scudetto, magari fosse così.

Fino ad ora abbiamo fatto un campionato eccezionale, punti eccezionali e dobbiamo continuare su questa strada.

Sconfitta contro la Roma? Il gol di Dybala non c’entra nulla, abbiamo tirato ben 26 volte ma la Roma ci ha puniti su 4 azioni poi siamo andati al San Siro dove non era facile, abbiamo fatto un’ottima gara, abbiamo costretto l’Inter ad abbassarsi, a difendere. Sarà difficile anche per la Juventus. Dobbiamo andare avanti e crederci perché ci sta capitando un qualcosa di eccezionale.

I conti si fanno alla fine, ci sono 10 gare più lo scontro diretto, poi ci sono due gare difficili per la Juventus, ora c’è il Genoa e pensiamo a quella gara.

Il Genoa è un avversario fastidioso, ha perso col Milan all’ultimo secondo ma noi siamo in casa e ci stiamo giocando lo Scudetto.

Le parole di Sarri sono state belle, è stato un grande gesto. Sappiamo di aver giocato bene, noi abbiamo abituato i tifosi a vincere le gare. In più i nostri tifosi sono cresciuti perché ci hanno fatto i complimenti dopo la sconfitta con la Roma e dopo il pareggio con l’Inter.

Firmerei per vincere tutte e 10 gare. Non molliamo”.

Comments

comments