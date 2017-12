Hamsik colpisce la vittima numero 38, il digiuno di Mertens e Callejon, il record europeo del Napoli

Il Napoli ha chiuso il girone di andata e l’anno solare con la vittoria a Crotone. L’1-0 che per il Napoli vale 3 punti e tanti record, è stato segnato da Hamsik al 17′.

Hamsik primo gol al Crotone. Gol numero 117 per Marek Hamisk. Per lo slovacco è il primo gol al Crotone in carriera e la squadra calabrese è la 38° squadra di club (28 italiane e 10 straniere) a subire almeno un gol da Hamsik con la maglia del Napoli.

23° risultato utile consecutivo in trasferta in campionato. Il Napoli non perde lontano dal San Paolo dal 29 ottobre 2016 in Juventus-Napoli 2-1; in totale finora in trasferta 20 vittorie e 3 pareggi.

Napoli imbattuto in trasferta in campionato nel 2017. Il Napoli nel 2017 in trasferta in campionato ha ottenuto 18 vittorie e 2 pareggi; nessun’altra squadra dei cinque principali campionati europei (Spagna, Inghilterra, Italia, Germania e Francia) ha chiuso il 2017 imbattuta in trasferta.

Continua il digiuno di gol per due azzurri. In campionato Mertens non segna da 8 partite consecutive e precisamente dal 29 ottobre 2017 in Napoli-Sassuolo 3-1; l’ultimo gol dell’attaccante belga è datato 21 novembre in Napoli-Shakhtar 3-0 in Champions con un digiuno che dura da 8 gare in tutte le competizioni; Callejon non segna dal 29 ottobre 2017 in Napoli-Sassuolo 3-1, appuntamento con il gol che manca da 12 partite.

Cifra tonda per tre azzurri. Contro ilo Crotone hanno raggiunto in tutte le competizioni con la maglia del Napoli la presenza numero: 240 Insigne, 110 Allan e 40 Rog.

STATISTICHE CROTONE-NAPOLI: 0-1

GOL: 1 (Hamsik-SINISTRO);

ASSIST: 1 (1 Allan);

PALI COLPITI: 1 (1 Insigne-traversa);

RIGORI CONTRO: 0;

RIGORI A FAVORE: 0;

AMMONIZIONI: 2 (1 Jorginho, 1 Albiol);

ESPULSIONI: 0;

MINUTI GIOCATI: 95 (45+50);

POSSESSO PALLA: 71,3%;

STATISTICHE STAGIONALI.

PARTITE GIOCATE: 28

VITTORIE: 20 (10 in casa – 10 in trasferta)

PAREGGI: 3 (2 in casa, 1 in trasferta)

SCONFITTE: 5 (2 in casa – 3 in trasferta)

GOL SEGNATI: 58 (13 Mertens, 10 Insigne, 7 Callejon, 6 Zielinski, 4 Jorginho, 4 Hamsik, 3 Koulibaky, 3 Allan, 2 Milik, 2 Ghoulam, 1 Rog, 1 Diawara, 2 autoreti)

GOL SUBITI: 25

ASSIST: 30 (10 Mertens, 5 Insigne, 4 Ghoulam, 2 Hamsik, 2 Callejon, 2 Albiol, 2 Jorginho, 2 Allan, 1 Diawara)

PALI COLPITI: 13 (4 Insigne, 3 Zielinski, 2 Hamsik, 1 Mertens, 1 Ghoulam, 1 Ounas, 1 autotraversa-Nizza)

RIGORI A FAVORE: 9 (Realizzati: 7 – Sbagliati: 2)

RIGORI CONTRO: 4 (Realizzati: 3 – Sbagliati: 1)

AMMONIZIONI: 46 (7 Koulibaly, 6 Mertens, 4 Mario Rui (2+2 con rosso), 4 Albiol, 4 Jorginho, 3 Insigne, 2 Zielinski, 2 Hysaj, 2 Rog, 2 Reina, 2 Chiriches, 2 Maggio, 2 Diawara, 1 Allan, 1 Ghoulam, 1 Callejon, 1 Giaccherini)

ESPULSIONI: 2 (1 Hysaj, 1 Mario Rui per doppio giallo);

MINUTI GIOCATI: 2.652;

MIGLIOR GOLEADOR: Mertens con 13 gol

MEDIE: Il Napoli, tra campionato e coppe, finora ha vinto il 71,43% delle partite, pareggiate il 10,71% e perse il 17,86%. La media gol segnati a partita è di 2,07 mentre la media di quelli subìti è di 0,86.

STATISTICHE CAMPIONATO.

PARTITE GIOCATE: 19

VITTORIE: 15 (6 in casa – 9 in trasferta)

PAREGGI: 3 (2 in casa, 1 in trasferta)

SCONFITTE: 1 (1 in casa)

GOL SEGNATI: 43 (10 Mertens, 5 Callejon, 5 Insigne, 4 Zielinski, 4 Hamsik, 3 Koulibaly, 3 Allan, 2 Ghoulam, 2 Jorginho, 1 Milik, 1 Rog, 2 autoreti)

GOL SUBITI: 13

ASSIST: 22 (6 Mertens, 4 Insigne, 3 Ghoulam, 2 Callejon, 2 Jorginho, 2 Allan, 1 Hamsik, 1 Diawara, 1 Albiol)

PALI COLPITI: 8 (3 Zielinski, 2 Hamsik, 2 Insigne, 1 Ghoulam)

RIGORI A FAVORE: 5 (Realizzati: 4 – Sbagliati: 1)

RIGORI CONTRO: 2 (Realizzati: 2 – Sbagliati: 0)

AMMONIZIONI: 31 (4 Jorginho, 4 Mario Rui (2 + 2 con rosso), 3 Koulibaly, 3 Albiol, 3 Mertens, 2 Zielinski, 2 Rog, 2 Hysaj, 1 Reina, 1 Chiriches, 1 Ghoulam, 1 Insigne, 1 Giaccherini, 1 Allan, 1 Callejon, 1 Diawara)

ESPULSIONI: 2 (1 Hysaj, 1 Mario Rui per doppio giallo)

MINUTI GIOCATI: 1.800

MIGLIOR GOLEADOR: Mertens con 10 gol

MEDIE: Il Napoli in campionato finora ha vinto il 78,95% delle partite, pareggiate lo 15,79% e perse lo 5,26. La media gol segnati a partita è di 2,26 mentre la media di quelli subìti è di 0,68.

STATISTICHE CHAMPIONS LEAGUE.

PARTITE GIOCATE: 8

VITTORIE: 4 (3 in casa, 1 in trasferta)

PAREGGI: 0

SCONFITTE: 4 (1 in casa – 3 in trasferta)

GOL SEGNATI: 15 (4 Insigne, 3 Mertens, 2 Jorginho, 2 Callejon, 2 Zielinski, 1 Milik, 1 Diawara)

GOL SUBITI: 11

ASSIST: 7 (3 Mertens, 1 Insigne, 1 Hamsik, 1 Ghoulam, 1 Albiol)

PALI COLPITI: 4 (2 Insigne, 1 Mertens, 1 autotraversa Nizza)

RIGORI A FAVORE: 5 (Realizzati: 4/Jorginho, Milik, Diawara. Jorginho – Sbagliati: 1/Mertens)

RIGORI CONTRO: 1 (Feyenoord-parato da Reina)

AMMONIZIONI: 15 (4 Koulibaly, 3 Mertens, 2 Insigne, 2 Maggio, 1 Diawara, 1 Albiol, 1 Reina, 1 Chiriches)

ESPULSIONI: 0

MINUTI GIOCATI: 758

MIGLIOR GOLEADOR: Insigne con 4 gol;

MEDIE: Il Napoli finora ha vinto il 50% delle partite, pareggiate lo 0% e perse il 50%. La media gol segnati a partita è di 1,87 mentre di quelli subìti è di 1,37 a partita.

STATISTICHE COPPA ITALIA.

PARTITE GIOCATE: 1

VITTORIE: 1 (1 in casa)

PAREGGI: 0

SCONFITTE: 0

GOL SEGNATI: 1 (1 Insigne)

GOL SUBITI: 0

ASSIST: 1 (1 Mertens)

PALI COLPITI: 1 (1 Ounas)

RIGORI A FAVORE: 0

RIGORI CONTRO: 0

AMMONIZIONI: 0

ESPULSIONI: 0

MINUTI GIOCATI: 94

MIGLIOR GOLEADOR: Insigne 1 gol

MEDIE: Il Napoli finora ha vinto il 100% delle partite, pareggiate lo 0% e perse lo 0%. La media gol segnati a partita è di 1 mentre di quelli subìti è di 0 a partita.

© Riproduzione riservata. Ne è consentito un uso parziale previa citazione corretta della fonte.