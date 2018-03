Hamsik e Icardi a caccia del 100

Sfida molto importante per i due capitani

La sfida tra Inter e Napoli oltre ad essere fondamentale per gli azzurri in chiave scudetto, è una partita molto importante anche per Hamsik e Icardi.

I due capitani infatti sono entrambi a caccia del centesimo goal in Serie A.

Icardi a causa di un infortunio muscolare è stato fuori 40 giorni e non segna da più di due mesi, inoltre l’attaccante argentino non ha nel Napoli una delle sue vittime preferite, contro gli azzurri infatti ha segnato solo 2 goal in 12 partite.

Il capitano azzurro Marek Hamsik invece ha segnato il suo ultimo goal in campionato lo scorso 26 febbraio contro il Cagliari e quest’anno è entrato nella storia del Napoli superando Maradona.

Chi dei due raggiungerà per primo la quota dei 100 goal in Serie A?

