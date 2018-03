Hamšík: “Ieri è mancato solo il gol, per lo Scudetto tutto è ancora possibile”

Il calciatore ha rilasciato le consuete dichiarazioni post-gara sul suo sito ufficiale.



“Direi che ieri sera abbiamo sfoderato una prestazione più che buona, abbiamo tenuto il pallino del gioco per tutta la gara ma purtroppo alla fine non siamo riusciti a segnare un gol all’Inter. Adesso purtroppo la Juventus ci ha sorpassato e siamo al secondo posto ma tutto non è perduto. Mancano ancora tante partite, ben dieci con trenta punti da conquistare, tutto è ancora possibile e sicuramente non ci arrendiamo”.

