Hamsik manda un messaggio ai tifosi: “Tatuaggio per il goal 116? Preferisco tatuarmi un’altra cosa a maggio”

Il capitano del Napoli, Marek Hamsik, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Sky Sport, soffermiamoci su questo chiaro messaggio mandato ai tifosi del Napoli:

“Tatuaggio per il goal 116? Prefersico tatuarmi un’altra cosa a maggio.” Il riferimento ovviamente è al tricolore, Marek preferisce lasciarsi lo spazio libero sulla pelle per tatuarsi lo scudetto con il Napoli, piuttosto che tatuarsi il goal 116 che gli ha permesso di scavalcare Maradona e diventare il miglior marcatore della storia del Napoli. Un gesto di grande cuore e amore verso la città e i tifosi per il capitano azzurro, che mette da parte l’individualità ed il suo record personale e mette davanti a tutto l’obiettivo di squadra “lo scudetto”.

Hamsik dimostra ancora di più ai suoi tifosi il suo amore per questa maglia e per questa città che ormai è anche sua, dimostra se mai ce ne fosse ancora bisogno che oltre ad essere un grande campione e grande calciatore, è sopratutto un grande uomo.