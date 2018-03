Hamšík: “Non ci possiamo permettere di fare brutte figure in Europa”

Marek Hamsik, capitano e centrocampista del Napoli, è intervenuto dopo la gara ai microfoni di Sky Sport.

“Non ci possiamo permettere di fare brutte figure in Europa. Il Lipsia è venuto qui e ha vinto, e vincere 3-1 fuori casa non è facile. Sapevamo che sarebbe stata dura ma dovevamo gestire meglio il vantaggio, in Europa prendere tanti gol in casa non va bene. Col Napoli che abbiamo visto negli ultimi tempi non ne abbiamo presi così tanti.

Abbiamo le poetnzalità per arrivare fino in fondo, però dobbiamo crescere dal punto di vista caratteriale. Dobbiamo affrontare tutte le gare nello stesso modo. In campionato stiamo facendo bene e dobbiamo farlio anche in Europa.

Dispiace vedere il San Paolo vuoto ma non ci deve condizionare. Al di là di questo potevamo fare molto meglio”.

