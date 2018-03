Hamsik parla sul suo sito ufficiale: “Troppi errori e abbiamo pagato. Adesso pensiamo all’Europa League”

Il giorno dopo il triste match, il capitano Marek Hamsik ha commentato la partita e ha anche accennato alla partita di Europa League: “Abbiamo pagato il prezzo per i nostri errori. Già stiamo guardando avanti, adesso pensiamo solo alla partita di giovedì dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Trabzonspor“, ha dichiarato Marek, che ha giocato in 54 minuti.

La ragione della sostituzione è stata l’infortunio alla coscia destra. “Nei primi minuti del duello mi sono fatto male ma comunque ho continuato a giocare fin quando, nel secondo tempo, il dolore alla gamba ferita non mi ha limitato nei movimenti sul campo”.

Fonte: Marek Official

