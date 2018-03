Hamsik, paura stiramento per il capitano

Dopo l’intervento alle tonsille, cui si è sottoposto nella giornata di ieri, ora per Marek Hamsik è tempo di valutare l’infortunio rimediato nella gara casalinga contro il Genoa, nella quale ha lasciato il campo dopo soli 20′.

Lo slovacco sosterrà, nei prossimi giorni, degli esami strumentali, che aiuteranno a fare chiarezza sul problema: come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, nella peggiore delle ipotesi potrebbe trattarsi di uno stiramento, che lo lascerebbe fermo ai box per un po’ di tempo. Ma non è il momento di fare ipotesi…

