Hamsik: “Scontro diretto fondamentale. Cina? Chiacchiere”

Marek Hamsik, capitano del Napoli, ha rilasciato un’intervista al portale slovacco sport.aktuality dopo essere stato proclamato, per il quinto anno di fila, calciatore slovacco dell’anno.

“Sono contento di essere riuscito a difendere il titolo, ma devo dire che i giovani, in particolare Milan Škriniar e Stano Lobotka, hanno disputato ottime stagioni. Sono contento di difendere il titolo, vedremo cosa succederà il prossimo anno. E’ un premio prestigioso e sono onorato di averlo vinto di nuovo.

Il momento più bello del 2017 è stato, sicuramente, il raggiungimento del record di gol di Maradona con la maglia del Napoli. Era un primato che durava da parecchi anni, sono felice di essere stato io ad infrangerlo.

La fascia di capitano significa lealtà nei confronti della squadra e dei suoi tifosi. Sono a Napoli, ormai, da undici anni e, attualmente, non è normale per un calciatore rimanere così a lungo nella stessa squadra.

Lo Scudetto è sicuramente il primo obiettivo ma ne ho anche altri, soprattutto a livello personale. Cina? Sono tutte chiacchiere, penso solo al Napoli. Il sorpasso da parte della Juve sicuramente non ci ha fatto piacere, ma non c’è panico. I bianconeri possono perdere punti, specie contro Inter e Roma, ma lo scontro diretto sarà importantissimo, anche se mancano ancora parecchie partite alla fine del campionato. Infortunio? Spero di tornare il prima possibile per dare il mio contributo alla squadra”.

Comments

comments