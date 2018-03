Il capitano del Napoli Marek Hamsik ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro la Lazio.

Questa sera servirà una prova di grande carattere. Ci dispiace molto per Ghoulam, stava per rientrare e si è fatto male, dobbiamo vincere per dedicare a lui questa partita. Ogni gara ormai è difficile per noi, tutti vogliono far bene contro il Napoli. Noi non dobbiamo sbagliare e dovremo essere più pronti del solito”.