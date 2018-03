Hamsik, smaltiti i postumi dell’operazione e dell’infotunio: la situazione

Il Napoli potrà riavere con sé Marek Hamsik.

Il capitano azzurro durante la sosta delle Nazionali è stato a riposo per due motivi: l’operazione alle tonsille e la distrazione ai flessori rimediata nella gara contro il Genoa.

Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, il Capitano azzurro avrebbe smaltito i postumi dell’intervento e dell’infortunio ed è sulla via della guarigione. La presenza di Hamsik però contro il Sassuolo è ancora in dubbio, per via precauzionale lo staff potrebbe decidere di non farlo giocare e attendere ancora un’altra settimana.

