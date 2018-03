Hamsik: “Tifosi, scusateci! Non era il solito Napoli, ora pensiamo alla Spal”

La sconfitta contro il Lipsia ha reso difficile il continuo del Napoli in Europa League.

Marek Hamsik, capitano e centrocampista azzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul proprio sito: “Ci scusiamo con i nostri tifosi. Ieri sera non era il solito Napoli, quello che guida il campionato italiano.

Non possiamo permetterci tali prestazioni. Non possiamo presentarci in questo modo in Europa. Nel campionato siamo competitivi e dobbiamo anche esserlo esserlo nelle competizioni europee.

Ritorno? E ‘un peccato che abbiamo subito il terzo gol alla fine. Vincere a Lipsia per 3-0 sarà molto difficile. Domenica giocheremo contro la Spal. Dobbiamo giocare come sappiamo e continuare a restare in vetta in Serie A”.

