Hamsik: “Voglio vincere con la bellezza”

Il capitano del Napoli, Marek Hamsik, ha rilasciato un’intervista esclusiva ai microfoni di Sky Sport:

Bagno di Natale: “Faceva freddo, però ci siamo divertiti, sono due o tre anni che lo faccio per buon augurio”

Sul goal numero 116 ed il sorpasso a Maradona: “Ho rivisto i video dei cori del San Paolo ed è stato emozionante. Quando sei in campo non te lo godi perchè subito dopo c’è il fischio dell’arbitro e sei subito concentrato sulla partita. Rivederlo e sentire tutto lo stadio che che grida il mio nome è davvero emozionante”

Che significa per te essere il giocatore che ha segnato più goal nella storia del Napoli? E’ una sensazione bellissima, penso sia bello essere il bomber della storia di qualunque società, sono contento di averlo fatto a Napoli, squadra per cui tengo tanto”

Cosa vuoi dire a Maradona? “Mi ha mandato un messaggio e lo ringrazio, con lui ho qualcosa in mente ma non ve lo posso dire”

Il goal più bello dei 116? Non lo so ce ne sono tanti, quello in finale con la Juventus, quello con il Milan dopo 70 metri palla al piede, ma anche il primo in Serie A contro la Sampdoria è stato bello”

In questa corsa scudetto cosa ha il Napoli più degli altri? Ci sono tante cose, ormai siamo insieme da tre anni, siamo cambiati poco, il nostro modo di giocare è sempre lo stesso e questo ci fa migliorare settimana dopo settmana e ci da consapevolezza. Siamo migliorati sotto tutti i punti di vista ed è arrivato il momento di cogliere i frutti”

Su cosa potete ancora migliorare? C’è sempre qualcosa da imparare, innanzitutto non dobbiamo sbagliare le partite come quella di Venerdì a Crotone. Tutti pensano che sarà una partita facile ma non è così”



Su Sarri: “E’ un malato di calcio, vive di calcio 24 ore su 24, è innamorato e la sua passione la trasmette anche a noi”

Su Mertens: “E’ un grandissimo giocatore, è stato più volte vicino al goal nelle ultime partite ma purtroppo non riesce a segnare, è un periodo difficile, è capitato anche a me, con i suoi preziosi assist è riuscito comunque a dare il suo contributo alla squadra. Sono sicuro che troverà presto il goal, gli auguro di sbloccarsi già dalla prossima partita contro il Crotone”

Con una vittoria sareste campioni d’inverno: “Non conta niente, purtroppo non siamo in Argentina dove ti danno la coppa per campione d’inverno, qui conta essere primi a maggio”

Un voto al 2017 del Napoli: “Siamo la squadra che ha fatto più punti di tutti, ma non abbiamo portato a casa un titolo, altrimenti sarebbe stato un anno da 10. Speriamo che il 2018 sia l’anno giusto”



Ormai sei una bandiera a Napoli, cosa vorresti fare quando smetti? Al momento non ci penso, voglio godermi la mia carriera da calciatore, poi quando smetto per un paio d’anni non voglio fare nulla, voglio viaggiare e vedere posti di mare. Poi mi dedicherò alla scuola calcio nella mia città”

Ti piace l’idea di giocare a Natale? “Si, meglio giocare che avere le soste perchè dopo le soste è sempre dura ripartire”

Per lo scudetto sarà a gara a due tra Napoli e Juvc o pensi che Roma e Inter possano essere insidiose fino alla fine? Al momento siamo tutte lì, speriamo che presto la classifica si allungherà ancora di più, sono molto importanti le prossime due partite con il calendario che per noi è favorevole”

Cosa ti piace di Napoli, c’è qualcosa che ti fa sentire a casa tua? Io sono un calciatore del Napoli e come si fanno sentire i tifosi qui non si fanno senire da nessun altra parte. C’è qualcosa tra di noi che è difficile da spiegare ma è diventato molto bello”

Sei arrivato a Napoli a vent’anni, cosa pensavi? Non conoscevo la storia del Napoli, poi ho capito dal primo giorno che questa era una piazza molto calda calda che vive di calcio. Lo stadio non è moderno ma ci sono 60.000 persone e si fanno sentire”

Con chi ti diverti in campo, c’è qualcuno con cui hai grande feeeling? Innanzitutto mi piace molto il modo di giocare, ti diverti dentro. Negli ultimi anni sulla fascia sinistra con Ghoulam e Insigne ci troviamo molto bene”

Qual’è la strada giusta per vincere? La bellezza del Napoli o la concretezza della Juventus? “Si può vincere in tutti e due i modi, ma vincere con la bellezza è più bello”

Sei qui da 11 anni, ci dici una cosa che non sappiamo di te? “Non lo so, credo che ormai sapete tutto, sia nella vita privata che calcistica. Tatuaggio per il goal 116? Prefersico tatuarmi un’altra cosa a maggio.”

Concludo facendo tanti auguri ai tifosi del Napoli e a tutti gli appasionati di calcio.