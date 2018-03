Handanovic: “Il calcio di Sarri è il migliore in Italia e tra i migliori 3 in Europa”

Il portiere dell’Inter, Samir Handanovic, ha rilasciato un’intervista al Corriere Dello Sport:

Si aspetta un Napoli più arrabbiato dopo il ko contro la Roma?«Non so se sarà più arrabbiato. Loro giocano sempre allo stesso modo: in casa contro il Lipsia hanno perso, ma poi sono andati in Germania e hanno fatto molto bene. Un risultato negativo non deve far pensare che abbiano meritato la sconfitta perché non tutte le gare nascono e finiscono allo stesso modo».

Il Napoli in Serie A non colleziona due ko di seguito dall’ottobre 2016.Preoccupato?«Dobbiamo pensare a noi stessi, non agli altri. Il Napoli lo conosciamo abbastanza bene, sappiamo come gioca e quali sono i suoi punti forti».

Cosa teme degli azzurri? «Lavorano con lo stesso allenatore da 3 anni,giocano tutti insieme e nella formazione titolare, partita dopo partita, ci sono pochi cambi: questo vuol dire che si “conoscono”,che giocano a uno-due tocchi,che si divertono e che sanno sempre cosa fare».

Il calcio di Sarri è il migliore d’Italia? «D’Italia di sicuro ed è anche tra migliori 2-3 d’Europa insieme a quello del City e del Liverpool».

Callejon, Mertens e Insigne:chi toglierebbe al tridente azzurro? «Io toglierei… Sarri perché questi tre giocatori, ma anche Allan, Koulibaly, Zielinski e Hamsik, sono diventati così forti e sono migliorati con lui in panchina. E’ stato Sarri che ha permesso loro di esprimersi al massimo e di fare il salto di qualità».

Cosa ricorda dello 0-0 al San Paolo? «All’andata abbiamo disputato una buona prova e ci è mancato l’ultimo passaggio, il tenere un po’ di più la palla. Al Napoli non devi permettere di fare un grande palleggio sennò è dura».

Sarri può togliere lo scudetto ad Allegri?«Non lo so. La lotta sarà aperta fino alla fine e non mi sbilancio».

