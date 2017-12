Con la tripletta di oggi, sommata a quella del 23 dicembre, Harry Kane diventa ufficialmente il miglior marcatore del 2017

Sei gol in due partite, con Burnely e Southampton. Straordinario, tanto da lasciar dietro gente come Messi, Ronaldo, Lewandowski e Cavani. Inarrestabile, un uragano come è stato soprannominato dai tifosi del Tottenham. Cinquantasei gol in un anno, tanti. Ma ora inizia il 2018, con l’obiettivo di migliorarsi ancora.

Fonte: Gianlucadimarzio.com