Hasenhüttl: “Vittoria meritata nonostante il Napoli abbia dimostrato le sue qualità”

Ralph Hasenhüttl, tecnico del Lipsia, ha analizzato la gara in conferenza stampa.

Queste le sue parole: “Mi ritengo soddisfatto è stata una bella partita contro un avversario duro. In campo siamo stati disciplinati, i giocatori avversari hanno dimostrato buone qualità. Abbiamo perso qualche palla, ma ad ogni modo abbiamo meritato la vittoria.

Ci siamo trovati in posizioni buone sui gol, anche Timo era nella posizione giusta, abbiamo affrotnato nel migliore dei modi la squadra avversaria.

Il Napoli ha fatto una buona partita ma noi siamo stati più bravi. Sapevamo che c’era un turn over con in panchina giocatori che giocano sempre, ma noi abbiamo dimostrato di poter andare più in là.

Devo ammettere che noi se ci fossimo trovati nella stessa situazione ci saremo comportanti come loro. Inizialmente hanno fatto una buona partita ma poi noi abbiamo fatto meglio.

Lunedì riprenderemo le nostre forze.

Timo Werner ha qualità e quando si concentra ci da dentro e fa gol”.

