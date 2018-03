Higuain: “Buffon mi ha fatto capire che sono importante anche se non segno”

L’Ex attaccante del Napoli, attualmente alla Juventus, Gonzalo Higuain, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Continental:

“Dopo il goal del Tottenham sapevamo che non dovevamo perdere la nostra identità. Siamo stati bravi a gestire i momenti cruciali della sfida e per fortuna abbiamo approfittato delle situazioni.

Nella gara di andata contro l’Udinese abbiamo vinto 6-2 ed io non segnai nemmeno un goal, era un periodo difficile per me. Buffon mi fece capire che ero importante per la squadra anche senza fare goal con le mie qualitò.

Nazionale? Sono contento che Sampaoli mi abbia riconvocato, mi ha dato una nuova possibilità che sfrutterò al massimo”

