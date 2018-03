Higuain: “Sono felice di restituire alla Juventus quello che mi da”

Gonzalo Higuain ha rilasciato un’Intervista a Marca:

“Esultanza rabbiosa a Wembley? Eravamo in difficoltà e stavamo per essere eliminati, il goal ci ha permesso di mettere la partita in pari, per questo ho esultato in quel modo.

Polemica? Niente affatto, non mi interessano le critiche distruttive, quelle costuttive cerco invece di ascoltarle, non presto tanta attenzione nemmeno alle lodi. Penso solo ad allenarmi con il gruppo.”

Sulla gara di Londra: “Abbiamo messo cuore, anima e carattere. Quando le cose vanno male esce lo spirito di squadra”

Juventus? Non potrei essere in un posto migliore, qui mi trattano in maniera meravogliosa ed è per questo che sono contento dopo i successi della squadra

Triplete? Il nostro obiettivo è vincere tutti i trofei, pensiamo partita dopo partita

Nazionale? Sono felice di essere tornato tra i convocati. Dove possiamo arrivare? Puntiamo al massimo con umiltà.

