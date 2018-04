Higuaín spezza il silenzio: “Ho lasciato passare un po’ di giorni…”

Il fuoriclasse della Juventus, Gonzalo Higuaín, parla attraverso Instagram dopo l’eliminazione dalla Champions.

“Ho lasciato passare un po’ di giorni… ma solo posso dire grazie a tutti tifosi juventini e grazie a tutta la squadra per l’orgoglio dimostrato in campo. Sentire che tutto il popolo juventino è orgoglioso di noi è molto bello e incoraggiante per continuare, grazie di cuore”. Queste le parole di Gonzalo Higuaín pubblicate poco fa sul suo profilo ufficiale Instagram. Il centravanti argentino, al secondo anno alla Juventus dopo il triennio napoletano, ha voluto stemperare così la tensione e le polemiche del post-gara di Madrid e si lancia nella lotta-scudetto finale contro la sua ex squadra.

.

:

“Ho lasciato passare un po’ di giorni… ma solo posso dire grazie a tutti tifosi juventini e grazie a tutta la squadra per l’orgoglio dimostrato in campo. Sentire che tutto il popolo juventino è orgoglioso di noi è molto bello e incoraggiante per continuare, grazie di cuore”. Queste le parole di Gonzalo Higuaín pubblicate poco fa sul suo profilo ufficiale Instagram. Il centravanti argentino, al secondo anno alla Juventus dopo il triennio napoletano, ha voluto stemperare così la tensione e le polemiche del post-gara di Madrid e si lancia nella lotta-scudetto finale contro la sua ex squadra.

Comments

comments