Hrvoje Milic, il terzino che può fare al caso del Napoli

Hrvoje Milic è uno dei principali candidati a sostituire Ghoulam fino a fine stagione, ecco la sua scheda tecnica:

Nato a Osiijek in Croazia il 10 maggio del 1989, è un terzino sinistro puro, vecchio stampo, che in passato si è adattato a giocare anche come mezzala e come esterno di centrocampo.

È alto 1,83 m per 74 kg, la sua ultima squadra è l’Olympiacos dove è stato svincolato a gennaio 2018, ma ha giocato anche in Italia, nel 2016-17 nella Fiorentina di Paulo Sousa.

La sua forza è la fase offensiva, bravo ad attaccare gli spazi, ha un buon piede sinistro, ha buone qualità fisiche e atletiche, bravo nel dribblare e mettere cross pericolosi.

Il giocatore a Napoli verrebbe volentieri, come dichiarato in esclusiva qualche giorno fa ai nostri microfoni(LEGGI QUI)

