Hugo Maradona: “Il Napoli è maturato. Mio fratello scelse il Napoli per un motivo”

Hugo Maradona, fratello di Diego Maradona, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli.

Queste le sue parole: “Hamsik merita questo record, ha un profilo basso e anche a mio fratello ha fatto piacere che lo abbia superato.

Oggi il Napoli gestisce meglio i giocatori ed ha più esperienza ripestto agli anni precedenti e anche per come gestisce le partite è matutarta come squadra. Lo Scudetto può veincerlo, ha le carte in regola, la rosa del Napoli è corta speriamo che arrivi fino a alla fine in buone condizioni.

Gli ultimi 3 mesi sono decisivi e giocherà le gare sempre cpn gli stessi giocatori.

Mio fratello scelse il Napoli che a confronto del Barcellona era sempre a metà classifica e lui lo ha reso grande”.