Hysaj: “L’interesse delle big mi carica per il Napoli, vogliamo lo scudetto”

Elseid Hysaj, terzino del Napoli, ha parlato in conferenza stampa prima dell’amichevole tra la sua Albania e la Norvegia, soffermandosi sulle vicende in casa Napoli.

“Al Napoli in questo momento stiamo giocando bene e stiamo provando a vincere il campionato. Io ho una clausola da 50 milioni, quindi chi vuole acquistarmi già sa che dovrà andare dal Napoli con questa cifra. E’ una bella valutazione. Sono contento che le grandi squadre s’interessino a me, mi fa sentire ancora più carico per lavorare di più. Per ora però sono concentrato sul Napoli.

Sarri? Con lui mi sento bene, gioco ai suoi ordini da ormai sei anni. Scudetto? Ogni giocatore vorrebbe vincerlo, sarebbe un successo importante. Io però penso a fare il mio lavoro e a giocare con costanza. Se alla fine lo scudetto arriverà ne sarò molto felice”.

