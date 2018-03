Hysaj, possibile truama contusivo. Oggi gli esami strumentali

Durante l’amichevole di ieri tra Albania e Norvegia, Hysaj è uscito dal campo dopo uno scontro.

Il terzino si è tocato il ginocchio ed ha chiesto subito il cambio, avvenuto al 65′. Lo scontro avrebbe causato un possibile trauma contusivo al ginocchio ma si stratta solo di sensazioni.

Il giocatore oggi verrà sottoposto ad esami strumentali che potranno rivelare l’entità del suo infortunio.

Il suo impiego contro il Sassuolo potrebbe in dubbio ma tutto dipenderà dall’esito dei test strumentali. Hysaj ha lasciato il campo sulle sue gambe e non in barrella, dunque potrebbe restare in panchina anche solo a scopo precauzionale.

