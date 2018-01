Hysaj a Premium: “Milik e Ghoulam ci aiuteranno. Dobbiamo batere il Verona”

Elseid Hysaj, terzino del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Premium Sport.

“Con l’Atalanta è stata una partita brutta che ci ha lasciato un po’ di incazzatura, ora siamo carichi per la gara contro il Verona, vogliamo riprendere il nostro gioco. Dobbiamo mettere più cattiveria, tutti l’abbiamo capito e lo faremo vedere in campo. Bisogna ripartire subito, l’Hellas Verona è diventata una squadra che può dar più fastidio.

Dobbiamo prepararci al meglio. Campione d’inverno? E’ poco importante, dobbiamo essere campioni alla fine. Atalanta? E’ una squadra che mette in difficoltà tutti, ma ora cambieremo l’atteggiamento e faremo vedere chi è il Napoli. Scudetto? E’ lunghissima, ci sono tante partite e anche Inter e Roma possono tornare.

Dobbiamo giocare partita dopo partita perché si possono perdere tanti punti. Milik e Ghoulam? Ci danno una grande mano, speriamo che rientrino bene. Contro il Verona bisogna vincere per noi, per il mister e per tutta la città”.