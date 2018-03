Elseid Hysaj, terzino destro napoletano, è intervenuto ai microfoni di Premium

“Ho avuto un pò di fastidio, ma adesso sto bene, ho superato tutto e sono pronto. Il nostro obiettivo è vincere, quello che succederà a Torino non sarà un problema, pensiamo partita per partita. Dobbiamo sempre stare sul pezzo e non mollare, sono 9 finali” .

