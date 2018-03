Hysai torna in gruppo

L’albanese oggi si è allenato regolarmente col gruppo

Le condizioni di Hysai non preoccupano più del dovuto così come si pensava dopo la sua uscita dal campo in Nazionale. Il terzino napoletano stamattina si è allenato regolarmente col gruppo, probabilmente però sabato contro il Sassuolo non partirà titolare ma per puro scopo precauzionale. E’stata fortunatamente per l’albanese solo una botta e fortunatamente per il Napoli che ha potuto subito recuperare il suo giocatore in vista degli ultimi impegni importanti di campionato.

