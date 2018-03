I numeri di Napoli-Lazio: i biancocelesti sbagliano meno cross ma gli azzurri tirano di più

Il Napoli è pronto a sfidare la Lazio nella 24esima giornata di campionato.

Una gara che mette a confronto due squadre che giocano un bel calcio. Sarà interessante vedere lo spettacalo che riusciranno a regalare.

Vediamo i numeri della sfida.

GOL

Il Napoli ne ha fatti 50 mentre la Lazio 58. I subiti, invece: solo 14 per gli azzurri, i biancocelesti 29. La media dei gol segnati vede: il Napoli segnare ogni 43,6 minuti su 2181 giocati, mentre la Lazio ogni 37,7 minuti su 2189 giocati. Per quanto riguarda la media dei gol a partita: gli azzurri ne segnano 2,2, mentre i laziali 2,5. Le occasioni da rete sono state 114 per gli azzurri e 105 per i laziali.

Ad andare a segno per il Napoli sono stati: 2 difensori, 5 centrocampisti e 4 attaccanti.

Per la Lazio: 3 difensori, 6 centrocampisti, 3 attaccanti.

TIRI

Il Napoli ha tirati 408 volte, mentre la Lazio 334.

CROSS

I cross riusciti sono 153 per gli azzurri e 156 per la Lazio. Gli azzurri hanno il maggior numero di cross sbagliati: 313 contro i 236 della Lazio.

PALLE

Le palle recuperate il Napoli ne ha 633, mentre la Lazio 567. Le palle perse sono per gli azzurri 774, mentre per i biancocelesti 749.

DRIBBLING

Per il Napoli sono riusciti 162 dribbling, mentre alla Lazio 150. I dribbling sbagliati sono: 66 per gli azzurri e e 46 per i laziali.

