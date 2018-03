I numeri di Napoli-Roma: gli azzurri recuperano più palle, i giallorossi crossano di più

Alle 20.45 al San Paolo scenderanno in campo Napoli e Roma per sfidarsi nel big match.

Una gara delicata in quanto gli azzurri vogliono continuare la corsa Scudetto mentre i giallorossi arrivano da due sconfitte consecutive.

Vediamo i numeri della sfida:

GOL

Lo scarto dei gol è di ben 20: il Napoli ha totalizzato 60 gol mentre la Roma 40. Gli azzurri ne hanno subiti 15, mentre i giallorossi 21. La media della reti per i minuti giocati è di: 41.1 per il Napoli avendo giocato 2464 minuti, per la Roma 61.7 avendo giocato 2469 minuti. La media reti per partita vede gli azzurri a 2.3, e i capitolini a 1.5.

Per il Napoli sono andati in gol: 3 difensori, 5 centrocampisti e 4 attaccanti.

Per la Roma sono andati in gol: 3 difensori, 4 centrocampisti, 6 attaccanti.

Gli azzurri superano i giallorossi anche nelle occasioni da rete: 134 contro 109.

TIRI

Per quanto i riguarda i tiri le due squadre sono equlibrate: il Napoli ne ha fatti, totali, 464, mentre la Roma 467.

FALLI

I fuorigioco sono 53 per il Napoli e 51 per la Roma. I falli commessi dal Napoli sono 243, dalla Roma 279. I subiti sono 245 dagli azzurri e 308 dai giallorossi.

CROSS

I cross riusciti per il Napoli sono 168, mentre per la Roma 247. Quelli sbagliati sono: 340 per gli azzurri e 420 per i capitolini.

PALLE

Il Napoli ha 901 palle perse, mentre la Roma 923. Gli azzurri recuperano più dei giallorossi. Infatti le palle recuperate sono 719, per la Roma 647.

DRIBBLING

Il Napoli ha 194 dribbling riusciti mentre la Roma 178. I dribbling sbagliati sono 81 per gli azzurri e 72 per i giallorossi.

Comments

comments