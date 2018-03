I numeri di Napoli-Spal: buoni contro cattivi. Estensi molto aggressivi

Il Napoli, dopo la sconfitta contro il Lipsia, è chiamato a vincere per mantenere il primo posto.

Nella gara casalinga della 25esima giornata di campionato, gli azzurri ospitano la Spal. Due squadre con obiettivi diversi: il Napoli lotta per restare ai vertici della classifica, mentre la Spal per restare in Serie A.

Vediamo i numeri della sfida:

GOL

Il Napoli ha segnato 54 reti, la Spal 23. Quelli subiti, invece sono: 15 per gli azzurri e 46 per gli estensi. La media gol in muniti giocati è di 42,1 per il Napoli e 100,3 per la Spal. Le reti in partita, invece, sono: 2.3 per gli azzurri contro 1.0 degli spallini.

Per il Napoli in gol sono andati: 3 difensori, 5 centrocampisti e 4 attaccanti.

Per la Spal, invece, hanno segnato: 4 centrocampisti e e 4 attaccanti.

Nelle occasioni da rete il Napoli supera nettamente la Spal: 122 contro 79.

TIRI

I tiri totali degli azzurri sono 425, mentre per gli estensi 249.

FALLI

I fuorigoco sono 50 per i partenopei e 67 per gli estensi. I falli commessi dal Napoli sono 228, mentre dalla Spal 304. Quelli subiti sono: 222 per gli azzurri e 420 per gli spallini.

CROSS

I cross riusciti per il Napoli sono 156, mentre per la Spal 119. Quelli sbagliati sono: 319 per gli azzurri e 274 per gli spallini.

PALLE

Il Napoli perde molte palle: 826, mentre la Spal 625. Gli azzurri ne perdono molte ma le recuperano anche. Infatti le palle recuperate sono 663, per gli estensi 483.

DRIBBLING

Il Napoli ha 172 dribbling riusciti mentre la Spal 93. I dribbling sbagliati sono 74 per gli azzurri e 32 per gli estensi.

