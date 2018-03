I numeri di Sassuolo-Napoli: azzurri abili nei dribbling, emiliani un po’ fallosi

Alle 18 al Mapei Stadium andrà in scena la gara tra Sassuolo e Napoli.

Sfida importante per il Napoli che ha la possibilità di superare la Juventus e tornare primo, in attesa del match tra i bianconeri e il Milan.

Vediamo la sfida Sassuolo-Napoli in numeri:

GOL

I gol segnati dal Napoli sono 63, dal Sassuolo 18. I subiti, invece, sono 19 per gli azzurri e 48 dai verdenero.

La media gol in muniti giocati è di 43,6 per il Napoli e 149,1 per il Sassuolo. Le reti in partita, invece, sono: 2.2 per gli azzurri.

Per il Napoli in gol sono andati: 4 difensori, 5 centrocampisti e 4 attaccanti.

Per il Sassuolo, invece, hanno segnato: 2 difensori, 2 centrocampisti e 5 attaccanti.

Nelle occasioni da rete il Napoli ne ha 153 contro i 93 degli emililiani.

TIRI

I tiri totali degli azzurri sono 516, mentre per i verdenero 366.

FALLI

I fuorigoco sono 58 per i partenopei e 51 per gli emiliani. I falli commessi dal Napoli sono 265, mentre dalla Spal 367. Quelli subiti sono: 272 per gli azzurri e 417 per i verdenero.

CROSS

I cross riusciti per il Napoli sono 185, mentre per il Sassuolo 171. Quelli sbagliati sono: 379 per gli azzurri e 368 per i verdenero.

PALLE

Il Napoli perde molte palle: 1044, mentre il Sassuolo 961. Gli azzurri ne perdono molte ma le recuperano anche. Infatti le palle recuperate sono 811, per gli emiliani 666.

DRIBBLING

Il Napoli ha 212 dribbling riusciti mentre il Sassuolo 127. I dribbling sbagliati sono 86 per gli azzurri e 81 per i verdenero.

