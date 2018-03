Iachini a Sky: “Abbiamo bisogno di una gara perfetta. Ci aspettiamo molto da Politano”

Giuseppe Iachini, allenatore del Sassuolo, dopo l’amichevole con il Bassano ha parlato al microfono di Sky Sport.

“Modulo? Dipende dai giocatori, poi alcune partite richiedono dei cambiamenti, anche a causa delle assenze. Ultimo attacco? Quando sono arrivato la situazione era di un certo tipo, poi abbiamo avuto un ottimo ruolino concretizzando sempre le occasioni, ma successivamente siamo tornati a non essere bravi sotto porta. Creiamo tante occasioni ma non abbiamo quei 5-6 punti in più che meriteremmo e su questo dobbiamo continuare a lavorare.

Politano affronta il Napoli dopo il tormentone? Ci aspettiamo tanto da tutti, in particolare dagli attaccanti. Politano sta tornando su buoni livelli. Andiamo avanti al meglio, visto che siamo attesi da un mini torneo per la salvezza.

Berardi? Ha avuto dei problemi ad inizio stagione ma ora sta bene. Con me ha avuto occasioni, poteva segnare 3/4 gol, cosa che sul piano morale ti lascia questo qualche strascico. Deve ritrovare serenità e fiducia con episodi positivi.

Studiare il Napoli? Sarri sta facendo un grande lavoro, sono cresciuti tutti, giocano a memoria. Servirà la partita più che perfetta, se gli lasci mezzo metro nei tagli o giochi senza intensità è dura…”

Comments

comments