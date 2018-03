Iachini: “Gara difficile contro un avversario straordinario”

Il tecnico del Sassuolo, Beppe Iachini, ha rilasciato alcune dichiarazioni al canale ufficiale della squadra neroverde dopo l’amichevole vinta contro il Bassano.

“Un test organizzato appositamente per chi ha avuto meno minuti. Ora ci attendono tre gare molto difficili, la prima di queste contro il Napoli: una squadra straordinaria, con calciatori che giocano insieme ormai da tre anni e che possono risolvere una partita da un momento all’altro, in un fazzoletto. Servirà una partita perfetta da parte nostra, soprattutto dal punto di vista dell’organizzazione e dell’intensità. In queste gare segnare è importantissimo, altrimenti poi diventa difficile anche solo portare a casa un punto”.

