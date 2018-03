Iachini: “Napoi macchina perfetta. Come fermarlo? Ci sto lavorando”

Sabato il Napoli alle ore 18 affronterà il Sassuolo e Beppe Iachini, tecnico dei verdenero, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport.

Questi i passaggi evidenziati da 100x100napoli: “Sassuolo-Napoli? Sicuramente difficile per noi. La società e Sarri hanno costruito una macchina da guerra super e l’unico modo per fermarli è essere perfetti in entrambe le fasi. Contro il Napoli non puoi giocare per lo 0-0 altrimenti perdi sempre.

Io marcavo spesso Maradona. Il Napoli mi è sempre è sempre stato simpatico e in passato sono andato vicino ad andarci a giocare. De Laurentiis è un presidente capace e i napoletani si ricordano ancora dei miei duelli contro Diego.

Il gioco migliore d’Italia e d’Europa è quello del Napoli.

Come fermeremo il Napoli? Stiamo lavorando su diverse situazioni di gioco, dalla linea a quattro a quella a tre, che a Udine ho usatoperché ci mancavano gli esterni. Valuterò in settimana.

Politano è tornato se stesso, ha avuto un periodo un po’ così perché certe situazioni ti tolgono qualcosina ma è di nuovo al top. Gli ho dato una mano con qualche “punturina” per motivarlo”.

